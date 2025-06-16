Медіакомпанія Трампа подала заявку на запуск криптобіржі
- Trump Media & Technology Group подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США на запуск криптовалютного ETF, що інвестуватиме у Bitcoin і Ethereum.
- У разі схвалення, новий ETF приєднається до конкурентного ринку, де домінує BlackRock з iShares Bitcoin ETF, вартістю 72,5 мільярда доларів.
Компанія Trump Media & Technology Group подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США на запуск біржового інвестиційного фонду. Він інвестуватиме у Bitcoin & Ethereum – дві найбільші криптовалюти.
Trump Media подала заявку на запуск біржового інвестиційного фонду
Це вже друга заявка на запуск криптовалютного ETF від соціальної мережі, пов’язаної з президентом Трампом, менш ніж за два тижні, повідомляє 24 Канал на Reuters.
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У разі схвалення, Truth Social Bitcoin ETF та Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF приєднаються до насиченого та конкурентного ринку. Там зокрема домінує BlackRock – їхній фонд iShares Bitcoin ETF має активи на суму 72,5 мільярда доларів.
У тексті зазначається, що у поданій заявці не зазначено розмір комісійних зборів. Trump Media також ще не оголосила збори для попереднього Bitcoin-ETF.
Для порівняння, подібні продукти зазвичай мають комісію на рівні 0,12%,
– пише Reuters.
Остання заявка містить чітке співвідношення розподілу між Bitcoin та Ethereum. Заявник – компанія Yorkville America Digital – вказала, що на початковому етапі планує тримати три біткоїни на кожен токен Ethereum в ETF.
Зауважте! Суї Чанг, генеральний директор і голова CF Benchmarks, зазначив, що ймовірно, що фонд буде орієнтований безпосередньо на приватних інвесторів, а це може привернути увагу так само як прихильники iPhone купують акції Apple.