Трамп прагне змусити фармкомпанії знизити ціни на ліки до 80%

Президент США Дональд Трамп планує змусити фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки. Трамп заявив, що підпише указ, який "майже негайно" знизить ціни на ліки на "30 до 80 %".

Трамп прагне знизити ціни на ліки до 80%

Президент США додав, що Вашингтон впровадить політику “кращої ціни”, згідно з якою країна сплачуватиме за ліки стільки ж, скільки країна, яка платить найнижчу ціну у світі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Акції європейських та азійських фармацевтичних компаній у понеділок впали. Річ у тім, що інвестори готуються до можливих збитків у галузі. Індекс Stoxx для європейських фармацевтичних і біотехнологічних компаній знизився майже на 4%.

Що відбувається з акціями фармкомпаній? Індекс Stoxx для європейських фармацевтичних і біотехнологічних компаній знизився майже на 4%. Зокрема акції данської Novo Nordisk, виробника ліків проти діабету та ожиріння Wegovy та Ozempic, подешевшали на 4%. Швейцарська Roche і британсько-шведська AstraZeneca втратили понад 3%. У Південній Кореї Samsung Biologics знизився на 4,7%, а SK Biopharmaceuticals – на 2,1%. В Індії акції Sun Pharmaceutical Industries впали більш ніж на 3,5%.

Трамп уже намагався реалізувати подібну ініціативу під час свого першого президентського терміну, але зазнав поразки через сильний опір з боку фармацевтичної індустрії,

– пише FT.

У неділю Трамп натякнув, що цього разу не дозволить впливу фармсектору заблокувати зміни. І це навіть попри те, що великі фармацевтичні корпорації та галузеві асоціації робили пожертви на його інавгурацію.

Передвиборчі внески можуть творити чудеса, але не зі мною і не з Республіканською партією. Ми зробимо правильну справу – те, за що демократи боролися роками,

– заявив президент Сполучених Штатів.

Яка реакція фармкомпаній

У відповідь на запропонований указ, галузеве лобі PhRMA заявило, що "будь-яке державне регулювання цін шкодить американським пацієнтам". В організації додали, що "щоб знизити ціни на ліки, потрібно розібратися зі зростаючою часткою витрат, що йдуть на посередників".

Ця група була однією з кількох організацій, які подали до суду на попередню адміністрацію Трампа через спроби обмежити ціни на ліки,

– пояснили у FT.

Що робила з ситуацію адміністрація Байдена? Свого часу адміністрація Джо Байдена скасувала ці пропозиції. Адміністрація включила положення про переговори щодо цін на ліки до закону про зниження інфляції (Inflation Reduction Act), що стосувалося 10 конкретних препаратів і мало заощадити близько 100 мільярдів доларів за 10 років, що спровокувало низку судових позовів з боку фармкомпаній, але більшість із них виявилися невдалими.

Фармацевтична галузь розгорнула кампанію з дискредитації ініціативи, стверджуючи, що такі схеми стримують інновації та зменшують інвестиції в дослідження. Однак Трамп відкинув ці твердження.

Фармкомпанії роками говорили, що винні в усьому витрати на дослідження і розробки, і що всі ці витрати – ні для чого, за рахунок "лохів" в Америці, ТІЛЬКИ. Нарешті нашу країну будуть справедливо ставити в один ряд з іншими,

– написав Дональд Трамп.

Важливо! ЗМІ повідомляють, що посадовці Білого дому намагаються включити положення про зниження цін на ліки до бюджету, що зараз розглядається, але зіштовхнулися з опором з боку високопоставлених республіканців.