Трамп запровадив мита і проти України, а Росії взагалі нема у списку
- Трамп запровадив мита проти всіх країн, включаючи Україну. Серед них і вороги, і союзники США.
- Але Росія не включена в список.
Під час оголошення Трампом 2 квітня запровадження мит проти всіх країн стало зрозуміло, що Україна також є у списку. А от Росія – ні.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також Один з найважливіших днів у історії США: що відомо про нові мита Трампа
Навіщо Трамп запровадив мита проти України
Президент США тримав у руках і показував на камеру таблиці мит. Там було деталізовано, скільки платитимуть ті чи ті країни.
Базова ставка – це 10%. Саме стільки з 5 квітня має сплачувати Україна. Це не є каральною ставкою, як для інших країн, але це означає, що Трамп не робить винятків для України. До того ж мито може стати додатковим важелем впливу на Київ у переговорах.
Конкретно для економіки нашої держави рішення Трампа означатиме, що українські товари будуть дорожчими на американському ринку. Це знизить нашу конкурентоспроможність.
Як визначали ставку мита
Навпроти кожної країни було дві колонки. У першій – цифри, скільки мит проти США запровадила країна, у другій – які "взаємні" (або дзеркальні) тарифи запроваджує Америка проти цієї країни.
Щодо України, то в першій колонці також була цифра 10%.
Аналітики вже зауважили, що цифри першої колонки взяті зі стелі. Та і загалом є великі запитання до списку.
Наприклад, у ньому немає Росії – ані серед країн, які мають сплатити 10%, ані серед тих, на кого наклали жорсткіші обмеження.
Імовірно, проти Росії введуть базову ставку в 10%. Але все одно відсутність її у списку країн світу дивує.
Інші дивні моменти у списку мит Трампа
Сполучені Штати запроваджують мита і проти ворогів, і проти союзників. Наприклад, Ізраїль має заплатити 17%.
У списку окремо вивели Китай і Тайвань із 34% і 32% мит відповідно.
Камбоджа муситиме платити цілих 49%, Бангладеш – 37%, Сербія – 37%, Південна Корея – 25%, Японія – 24%, Євросоюз – 20%, Велика Британія – 10%.
За словами Трампа, Мексика, Канада та Австралія – це найгірші країни. Утім, у списку вказано, що проти Австралії діятимуть 10-відсоткові мита, а Канади та Мексики в переліку нема. Бо для них уже діють тарифи у 25%.
Судячи з усього, цифри ще будуть коригувати. Вже є дані, що КНР змусять платити більше – швидше за все, до старих 20% додадуть нові 34%. Це підтвердила речниця Білого дому.
Тож може бути, що решта у списку – теж додаткові тарифи.