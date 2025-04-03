Трамп запровадив мита і проти України, а Росії взагалі нема у списку

Під час оголошення Трампом 2 квітня запровадження мит проти всіх країн стало зрозуміло, що Україна також є у списку. А от Росія – ні.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Навіщо Трамп запровадив мита проти України

Президент США тримав у руках і показував на камеру таблиці мит. Там було деталізовано, скільки платитимуть ті чи ті країни.

Базова ставка – це 10%. Саме стільки з 5 квітня має сплачувати Україна. Це не є каральною ставкою, як для інших країн, але це означає, що Трамп не робить винятків для України. До того ж мито може стати додатковим важелем впливу на Київ у переговорах.

Конкретно для економіки нашої держави рішення Трампа означатиме, що українські товари будуть дорожчими на американському ринку. Це знизить нашу конкурентоспроможність.

Як визначали ставку мита

Навпроти кожної країни було дві колонки. У першій – цифри, скільки мит проти США запровадила країна, у другій – які "взаємні" (або дзеркальні) тарифи запроваджує Америка проти цієї країни.

Щодо України, то в першій колонці також була цифра 10%.

Аналітики вже зауважили, що цифри першої колонки взяті зі стелі. Та і загалом є великі запитання до списку.

Наприклад, у ньому немає Росії – ані серед країн, які мають сплатити 10%, ані серед тих, на кого наклали жорсткіші обмеження.

Імовірно, проти Росії введуть базову ставку в 10%. Але все одно відсутність її у списку країн світу дивує.

Інші дивні моменти у списку мит Трампа

Сполучені Штати запроваджують мита і проти ворогів, і проти союзників. Наприклад, Ізраїль має заплатити 17%.

У списку окремо вивели Китай і Тайвань із 34% і 32% мит відповідно.

Камбоджа муситиме платити цілих 49%, Бангладеш – 37%, Сербія – 37%, Південна Корея – 25%, Японія – 24%, Євросоюз – 20%, Велика Британія – 10%.

За словами Трампа, Мексика, Канада та Австралія – це найгірші країни. Утім, у списку вказано, що проти Австралії діятимуть 10-відсоткові мита, а Канади та Мексики в переліку нема. Бо для них уже діють тарифи у 25%.

Судячи з усього, цифри ще будуть коригувати. Вже є дані, що КНР змусять платити більше – швидше за все, до старих 20% додадуть нові 34%. Це підтвердила речниця Білого дому.

Тож може бути, що решта у списку – теж додаткові тарифи.