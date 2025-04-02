Деталі передає 24 Канал з посиланням на промову Трампа.

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Які мита вводить Трамп проти різних країн

США запроваджують 25-відсоткове мито на всі автомобілі іноземного виробництва. Рішення стане чинним опівночі 3 квітня.

Це один із найважливіших днів в американській історії, це наша Декларація економічної незалежності. Роками працьовиті американські громадяни були змушені сидіти осторонь, коли інші країни ставали багатими та могутніми. Але тепер настав наш час процвітати. За кілька хвилин я підпишу історичний указ про введення взаємних тарифів,

– заявив президент США.

За його словами, іноземні країни "нарешті повинні будуть заплатити за привілей доступу до нашого ринку – найбільшого ринку в світі.

Трамп упевнений, що його рішення дозволять повернути робочі місця і заводи, а ще знизити ціни для споживачів. Адже кошти, отримані від мит, будуть спрямовані на зниження податків та погашення зовнішнього боргу.

"Золотий вік Америки повертається", – запевняє лідер США.

Трамп оголосив, що він запровадить 10-відсоткове мито на імпорт з усіх країн світу та запровадить додаткові індивідуальні мита приблизно для 60 країн, які, на думку його адміністрації, мають найбільш несправедливі торгівельні відносини зі США,

– уточнив нардеп Ярослав Железняк.

Важливо, що для України теж буде мито розміром у 10%, як і для інших країн. Це, так би мовити, базова ставка. проти інших країн обмеження жорсткіші.

Мито Трампа проти України / Соцмережі

Під час своєї промови він зачитував дані з таблиць.

Трамп оголошує про запровадження мит: дивіться відео

У мережі зауважили, що перша колонка – це нібито мита, які діють у різних країнах проти США. І пояснили, що ці цифри повністю вигадані.

Водночас Росії немає у цьому списку.