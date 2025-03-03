Яка криптовалюта увійде до резерву

До резерву планують внести токени XBitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA). Така інціатива має посприяти перетворенню США у світовий центр криптовалют, передає 24 Канал із посиланням сторінку Трампа в Truth Social.

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На думку Дональда Трампа, створення подібного резерву "підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена".

І, очевидно, BTC і ETH, як інші цінні криптовалюти, будуть серцем Резерву. Я також люблю Bitcoin та Ethereum!

– зазначив Дональд Трамп.

Зростання криптовалют

На тлі заяв про створення крипторезерву змінилася ситуація на цифровому ринку: