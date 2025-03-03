Трамп анонсував початок роботи над стратегічним крипторезервом

Президент США Трамп оголосив про створення стратегічного резерву криптовалюти. Ця заява спровокувала значний приріст деяких цифрових монет.

Яка криптовалюта увійде до резерву

До резерву планують внести токени XBitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA). Така інціатива має посприяти перетворенню США у світовий центр криптовалют, передає 24 Канал із посиланням сторінку Трампа в Truth Social.

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На думку Дональда Трампа, створення подібного резерву "підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена".

І, очевидно, BTC і ETH, як інші цінні криптовалюти, будуть серцем Резерву. Я також люблю Bitcoin та Ethereum!

– зазначив Дональд Трамп.

Зростання криптовалют

На тлі заяв про створення крипторезерву змінилася ситуація на цифровому ринку: