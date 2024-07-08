Цифрова валюта у Тайвані

Тайвань розпочав пілотний проєкт з розробки державної цифрової валюти, що має на меті надати громадянам можливість використовувати цифровий гаманець для здійснення транзакцій, тим самим усунувши потребу в дебетових або кредитних картках.

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Просування цифрової валюти центрального банку – це величезний і складний проєкт, який потрібно буде реалізовувати протягом тривалого часу,

– додали у Центробанку країни.

Прихильники цифрової валюти стверджують, що вона запровадить інноваційні функції та стане життєздатною альтернативою фізичній готівці. Однак ця технологія також викликала протести в кількох країнах через побоювання щодо можливого стеження з боку уряду.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) працює над створенням цифрової версії євро. Ця ініціатива є відповіддю на зростаючий вплив нових технологій, які в найближчі десятиліття трансформують використання грошей.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.