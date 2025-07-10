Біткойн оновив рекорд у ціні: скільки зараз коштує криптовалюта

Вартість біткойна почала стрімко зростати, зокрема упродовж 10-11 липня. Це явище пов’язують із Трампом.

Як злетів біткойн

Станом на 10:00 11 липня вартість біткойна становить 117 685,37 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на крипто-сайт CoinMarketCap.

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Так за останні 24 години біткойн зріс на 6,14%. Від початку року курс біткойна підвищився на 19%, за останні 12 місяців – майже вдвічі.

Як зазначає Reuters, це сталось "на фоні активного попиту від інституційних інвесторів і сприятливої політики адміністрації президента США Дональда Трампа".

Крім того, Trump Media & Technology Group, компанія, що володіє соціальною мережею Truth Social, планує запуск ETF з інвестиціями в біткойн, що також підігріло зацікавленість активом.

Біткойн – єдиний відомий мені актив, який стає менш ризикованим у міру зростання в розмірі,

– каже голова Professional Capital Management Ентоні Помпліано.

Яку ціну біткойна прогнозують нащадки Трампа

Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп переконані, що ціна біткойна зросте до 170 000 доларів ще до кінця 2026 року.

На думку Еріка Трампа, зростання вартості біткойна зумовленевеликим попитом, який наразі перевищує пропозицію.

0,1 BTC скоро буде великим майновим станом,

– зазначив він.

Сини Трампа розповіли, що зараз все більше інвесторів по всьому світу розробляють стратегії біткойн-резервів, у тому числі королівські сім’ї та приватні офіси.

