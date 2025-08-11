Як зросла ціна біткойна?

Найбільша криптовалюта світу зростала на 3,3%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Біткойн піднявся до історичного максимуму, оскільки попит з боку інституційних інвесторів та покупців корпоративних казначейських облігацій піднімає ринок цифрових активів.

Криптовалюта зросла на 3,3% до позначки в 122 000 доларів, що не набагато менше попереднього рекорду, встановленого в середині липня. Для біткойна наступною важливою віхою є попередній історичний максимум у 123 205 доларів. Тоді біткойн оновив рекорд у ціні.

Чому зросла ціна біткойна?

Це зростання відбувається на тлі зростаючого інтересу до криптовалют серед великих інвесторів. Так звані казначейські компанії цифрових активів – компанії, що переходять на накопичення криптовалют – на сьогодні накопичили запаси біткойнів на суму 113 мільярдів доларів, згідно з даними, зібраними Coingecko.

Зростання біткойна до рекордних максимумів підтримується стабільним припливом коштів до корпоративних казначейських облігацій та зміною настроїв після нових тарифів США на імпортні золоті злитки,

– сказала Рейчел Лукас, криптоаналітикиня BTC Markets.

За її словами, оскільки золото стикається з проблемами в постачанні та політичними ризиками, роль біткойна як безмитного засобу зростає серед інвесторів.