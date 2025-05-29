Зросте на десятки тисяч: сини Трампа спрогнозували ціну біткойна

Сини президента США Дональда Трампа пророкують біткойну стрімке зростання за наступні півтора роки. Успіх криптовалюти вони пояснюють великим попитом на цифрове золото.

Яку ціну біткойна прогнозують нащадки Трампа

Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп переконані, що ціна біткойна зросте до 170 000 доларів ще до кінця 2026 року. Про це вони заявили під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі, повідомляє 24 канал з посиланням на Мінфін.

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На думку Еріка Трампа, зростання вартості біткойна зумовлене великим попитом, який наразі перевищує пропозицію.

0,1 BTC скоро буде великим майновим станом,

– зазначив він.

Сини Трампа розповіли, що зараз все більше інвесторів по всьому світу розробляють стратегії біткойн-резервів, у тому числі королівські сім’ї та приватні офіси.

Важливо! Ерік Трамп наголосив, що тренд на біткойн-резерви має глобальний характер і зараз все більше охоплює країни Близького Сходу, Азії та Африки.

Чому сини Трампа цікавляться біткойном

Дональд молодший та Ерік Трамп тісно пов’язані з проєктами у сфері криптовалюти. Зокрема вони мають зв’язки з платформою World Liberty Financial та майнінговою компанією American Bitcoin, яка вже цього року хоче вийти на біржу.

Ерік Трамп розповів, що інтересом до криптоіндустрії вони зобов’язані підприємцю Майклу Сейлору. Він навіть порадив братам закласти курорт Мар-а-Лаго, щоб зробити інвестиції у першу криптовалюту.

Хто такий Майкл Сейлор Майкл Сейлор – американський підприємець та великий прихильник Bitcoin. Він є співзасновником Strategy – компанії яка пропонує бізнес-аналітику і розробляє стратегію криптоінвестицій.

Тепер сини Трампа вважають, що цифрові активи роблять фінансову систему прозорішою, дешевшою та більш функціональною, захищеною від корупції.

Варто знати! Біткойн за останній місяць зріс у ціні на 50%, минулого тижня досяг рекорду у 111 965 доларів. Це стимулювало багато компаній скуповувати криптовалюту.