Чи зрівняється біткойн із золотом у портфелях інвесторів

Аналітики JPMorgan вважають, що біткойн не зможе зрівнятися із золотом за номінальним обсягом в інвестпортфелях. Головна причина – фактор ризику.

Біткойн і золото в портфелях інвесторів

Нагадаємо, що раніше біткойн вже перевершив золото за кількістю коштів у портфелях з поправкою на волатильність. Однак попри це аналітики все ж вважають, що за номінальною кількістю коштів паритету чекати не варто.

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Волатильність біткойна та золота

Аналітики JPMorgan вважають, що інвестори уважно ставляться до фактора ризику. Волатильність біткойна приблизно в 3,7 раза вища проти золота. Тож спотові біткойн-ETF ніколи не зможуть зібрати капітал, який можна порівняти за обсягом з інвестиційними продуктами на базі золота.

Ринкова капіталізація

Для того, щоб біткойн зрівнявся із золотом у портфелях інвесторів, ринкова капіталізація першої криптовалюти має перевищити 3,3 трильйона доларів. Саме такий обсяг золота використовується в інвестиційних цілях, стверджують в JPMorgan.

Разом з тим аналітики JPMorgan визнають відчутне зростання спотових біткойн-ETF. На їхню думку, через два або три роки обсяг капіталу під управлінням цих криптофондів зросте до 62 мільярдів доларів.

У своїх підрахунках вони використовували золото як еталон і враховували індекс волатильності першої криптовалюти.

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