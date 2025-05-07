Перша криптовалюта зросла до 97 500 доларів на тлі збройного конфлікту між Індією та Пакистаном

Ціна біткойна 7 травня 2025 року сягнула рекордного за останні місяці рівня – 97 500 доларів. Основними причинами зростання стали загострення ситуації між Індією та Пакистаном, а також тарифна напруга між США та Китаєм

Як геополітична ситуація вплинула на біткойн

За даними ринку, інвестори масово переходять до цифрових активів як до "тихої гавані" – передусім через посилення геополітичної напруги в Південній Азії, передає 24 Канал з посиланням на incrypted.

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На тлі стрімкого зростання курсу біткойна до 97 500 доларів, показник його домінування на крипторинку також досяг максимуму за останні кілька років – 65,27%. Це найвищий рівень з січня 2021 року, що свідчить про посилення ролі BTC серед інших цифрових активів.

Паралельно аналітики відзначають, що переговори між Вашингтоном і Пекіном щодо можливого пом’якшення мит створили додатковий попит на біткойн як засіб хеджування ризиків, пов’язаних із традиційними валютами.

Зросли й інші криптовалюти

Згідно з даними CryptoRank, зростання зафіксовано і серед більшості криптовалют із топ-10 за капіталізацією. Ethereum закріпився вище позначки 1 800 доларів, а лідером за добовим приростом стала Cardano (ADA). Аналітики вказують на зростаючий інтерес інвесторів до альткоїнів на фоні загального підйому ринку.

Зауважте! Паралельно збільшився обсяг ліквідацій на ф’ючерсному ринку: за добу трейдери втратили близько 315 мільйонів доларів, свідчать дані CoinGlass. Це свідчить про зростання волатильності та активність трейдингу в умовах нестабільної геополітики.