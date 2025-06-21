Однак двоє дипломатів підтвердили, що загострення між Ізраїлем та Іраном означає, що план більше не працює.
ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Конфлікт Ізраїлю та Ірану впливає на світовий ринок нафти. Через можливі ризики ЄС відклало зниження верхньої стелі цін на нафту з Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Чому ідею зниження межі для нафти з Росії відкинули
Так, ЄС планував встановити верхню межу для російської нафти на рівні в 45 доларів за барель. Проте чиновники вирішили відмовитися від ідеї через побоювання, що конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту.
Повідомляється, що пропозицію, яка передбачала б зниження максимальної ціни на нафту для Москви з 60 доларів за барель до 45 доларів, мали обговорити в понеділок, 23 червня, у Брюсселі.
На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не приймати рішення зараз. Ціни були досить близькі до ліміту; але зараз ціни то зростають, то падають, ситуація на цю мить надто нестабільна,
– вказав один дипломат на умовах анонімності.
Потенційно, зниження стелі на російську нафту до 45 доларів призвела б до втрати мільярдів доларів доходів Росією. Хоча експерти вважають, що без згоди США це було б неефективним.