У цукерках Haribo виявили канабіс: що відомо про постраждалих в Нідерландах

Виробник желейних цукерок Haribo терміново відкликає окремі партії продукції з Нідерландів, у яких виявили канабіс. Небезпечкою виявилася партія цукерок Happy Cola F!ZZ.

Що відомо про канабіс у цукерках Haribo

Компанія Haribo оголосила про термінове відкликання упаковок цукерок Happy Cola F!ZZ у Нідерландах після того, як у цих солодощах нібито виявили канабіс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dailymail.

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Це рішення було ухвалене після того, як кілька членів однієї сім’ї, діти й дорослі, поскаржилися на погане самопочуття після вживання цих солодощів і звернулися до поліції. За словами представника Управління безпеки харчових продуктів і споживчих товарів Нідерландів (NVWA), було розпочато розслідування солодощів.

Після консультації з NVWA і, як це прийнято в таких ситуаціях, Haribo випустила попередження про безпеку. У компанії також заявили, що інцидент стосується лише окремої партії продукців в Нідерландах, цукерки у Великій Британії не постраждали.

Безпека наших споживачів є нашим найвищим пріоритетом, і Haribo дуже серйозно ставиться до цього інциденту, тому в Нідерландах було оголошено відкликання. Haribo тісно співпрацює з владою, щоб підтримати їх розслідування та встановити факти забруднення,

– повідомили у компанії.

Відкликання стосується упаковок із виробничим кодом L341-4002307906. Інші виробничі коди Happy Cola F!ZZ та решта продуктів Haribo залишаються безпечними для споживання, йдеться у публікації.

Компанія Haribo просить покупців не повертати продукцію до магазинів, а надіслати її безпосередньо компанії для отримання компенсації. На цей час обсяг "забрудненої" партії поки що не уточнюється.

Подібний інцидент з Haribo

У 2024 році желейні цукерки Haribo були відкликані через шматки дерева, повідомляє Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA). У повідомленні говориться, що постраждалі цукерки від бренду Haribo мають етикетку "Tangfastics".

У електронному листі CTVNews.ca CFIA підтвердив, що шматки деревини були знайдені в пакетах із цукерками та частково застрягли в цукерках.

CFIA віднесла відкликання до категорії "Клас 2", що означає, що існує помірний ризик того, що споживання їжі може призвести до короткочасних або не загрозливих для життя проблем зі здоров’ям.