"Перш за все, я хочу спростувати інформацію, що сьогодні в кожному продукті харчування міститься ГМО. Це міф, який давно тиражується... Тести, які ми регулярно проводимо, свідчать, що за останні 5 років кількість випадків виявлення ГМО в продуктах харчування зменшилася в тисячі разів", – заявив у програмі "Соціальний статус. Ваше здоров'я" на телеканалі Tonis Проданчук.

Він додав, що наразі випадки виявлення ГМО в продуктах харчування, які продаються в українських магазинах, не зареєстровані. Більше того, Проданчук переконаний, що застосовувати ГМО-сировину в Україні економічно невигідно.

Також він спростував інформацію про те, що в Україні є гранично допустимий вміст ГМО в продуктах харчування.

"У багатьох країнах дійсно є правило або так званий технологічний поріг, згідно з яким продукт вважається без ГМО, якщо його вміст не перевищує 0,9%. Ця норма діє і в Європі. В Україні ж, нагадаю, не зареєстровано жодного ГМО, тобто про зміст таких організмів у продуктах навіть не йдеться", – наголосив представник МОЗу.

До слова, раніше Кабінет міністрів України дозволив не писати на товарах, що вони не містять генно модифікованих організмів. Тепер будуть лише написи про наявність ГМО.