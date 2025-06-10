Рідкісноземельні метали й не тільки: США та Китай досягли нової угоди

Два дні у Лондоні тривала зустріч між представниками Китаю та США. У підсумку делегаціям вдалося зменшити торгову напругу між країнами.

Про що домовилися США та Китай у Лондоні

Переговори США та Китаю у лондонському Ланкастер-Хаусі тривали до пізньої ночі вівторка і часом були настільки напруженими, що сторони кілька разів були близькі до провалу. Однак зрештою вони завершилися досягненням "рамкової" угоди між країнами, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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За підсумками перемовин вдалося досягти таких домовленостей:

Китай погодився пришвидшити постачання рідкісноземельних елементів до США, які критично важливі для автомобільної промисловості та оборонної сфери.

США пообіцяли пом’якшити контроль на експорт програмного забезпечення, деталей для літаків, напівпровідників, хімічних речовин та аерокосмічних компонентів.

Сполучені Штати також скасують заборону на зарахування студентів із Китаю до своїх вузів.

Важливо! Обидві делегації представлять "рамкову" угоду лідерам своїх країн. Щоб вона набула чинності, домовленості мають схвалити Дональд Трамп та Сі Цзіньпінь.

Навіщо знадобилася нова угода між США та Китаєм

Переговори між представниками США та Китаю знадобилися, щоб зменшити торгівельну напругу між країнами і врятувати попередню угоду, підписану у травні в Женеві.

У Швейцарії США та Китай домовилися про 90-денне торгівельне перемир’я та взаємне зниження мит на експорт.

Однак домовленість була зруйнована через те, що Китай продовжив обмеження на поставки цінних рідкісноземельних металів і магнітів, необхідних американській промисловості.

США у відповідь намагалися тиснути на Китай, обмеживши експорт американських товарів і технологій.

Варто знати! Минулого тижня Трамп і Сі Цзіньпін на тлі тторгової напруги країн провели 90-хвилинну телефонну розмову. Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що обидві сторони були налаштовані позитивно. За його словами, також порушувалося питання про більш широку торгову угоду між США та Китаєм.