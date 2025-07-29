Що відбувається з експортом фармацевтичної продукції з ЄС?

Зокрема вже було опубліковано текст щодо торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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У тексті зазначається, що на фармацевтичну продукцію буде запроваджено базову ставку мита, передбачену угодою. Але це спричинило ще більше плутанини.

Річ у тім, менш ніж за 24 години до цього чиновникам ЄС повідомили, що фармацевтика залишатиметься безмитною, поки Трамп не завершить розслідування щодо національної безпеки за статтею 232 у сферах фармацевтики та напівпровідників.

У межах стратегії президента Трампа щодо встановлення збалансованої торгівлі, Європейський Союз платитиме Сполученим Штатам митну ставку у розмірі 15%, зокрема на автомобілі та автозапчастини, фармацевтичну продукцію та напівпровідники,

– пишуть у The Guardian.

Важливо! Раніше цього місяця Трамп також заявляв, що планує запроваджувати мита на фармацевтику поступово – вже цього тижня.