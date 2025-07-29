Проблеми угоди між ЄС та США: експорт фармацевтики може постраждати від мит Трампа
- Експорт фармацевтичної продукції з Євросоюзу може обкластися митом у 15% з 1 липня, що додає плутанини в угоду між ЄС і США.
- Трамп планує поступово запроваджувати мита на фармацевтику, і ЄС погодився не запроваджувати податок на цифрові технології.
Експорт фармацевтичної продукції з Євросоюзом може обкластися митом у 15% вже з 1 липня. Це додає плутанини щодо угоди між ЄС і США.
Що відбувається з експортом фармацевтичної продукції з ЄС?
Зокрема вже було опубліковано текст щодо торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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У тексті зазначається, що на фармацевтичну продукцію буде запроваджено базову ставку мита, передбачену угодою. Але це спричинило ще більше плутанини.
Річ у тім, менш ніж за 24 години до цього чиновникам ЄС повідомили, що фармацевтика залишатиметься безмитною, поки Трамп не завершить розслідування щодо національної безпеки за статтею 232 у сферах фармацевтики та напівпровідників.
У межах стратегії президента Трампа щодо встановлення збалансованої торгівлі, Європейський Союз платитиме Сполученим Штатам митну ставку у розмірі 15%, зокрема на автомобілі та автозапчастини, фармацевтичну продукцію та напівпровідники,
– пишуть у The Guardian.
Важливо! Раніше цього місяця Трамп також заявляв, що планує запроваджувати мита на фармацевтику поступово – вже цього тижня.
Про що йдеться у тексті?
У тексті Білого Дому також зазначено, що ЄС погодився не запроваджувати податок на цифрові технології. Так США та Євросоюз мають намір розв'язувати проблему необґрунтованих бар’єрів у сфері цифрової торгівлі. У цьому контексті ЄС підтверджує, що не буде впроваджувати або підтримувати збори за використання мережі. Крім того, Сполучені Штати та Євросоюз збережуть нульові митні збори на електронні трансмісії (електронну передачу даних).