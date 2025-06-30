Яких домовленостей досягли США та Китай

Врегулювати спір вдалося зокрема за допомогою телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Після розмови лідерів двох держав переговорні групи від США та Китаю знову провели зустріч в Лондоні, яка мала за мету покласти край торгівельній війні між двома найбільшими економіками світу.

Тепер я впевнений, що, як і домовлено, магніти почнуть надходити,

– заявив Бессент.

Варто знати! Минулого тижня Трамп заявив, що США підписали угоду з Китаєм, однак не повідомив подробиці. Втім представник Білого дому зазначив, що Вашингтон досяг домовленості з Пекіном про прискорення постачання рідкісноземельних матеріалів до США.

Чому експорт металів важливий для США

Раніше у відповідь на нові американські мита Китай призупинив експорт широкого спектра критично важливих мінералів і магнітів. Це спричинило збої в ланцюгах постачання елементів, які є критично важливими для різних галузей США:

автовиробників;

авіакосмічної промисловості;

виробників напівпровідників;

оборонної галузі.

У травні відбулися торгівельні переговори між США та Китаєм у Женеві, на яких Пекін зобов’язався скасувати обмеження, запроваджені з 2 квітня.

Однак, за словами Бессента, постачання матеріалів відбувалося не такими темпами, як було домовлено, тому США запровадили контрзаходи. І ось зрештою спір вдалося владнати.

Важливо! За даними видання, Пекін ретельно перевіряє покупців рідкісноземельних металів, щоб запобігти використанню матеріалів для потреб армії США. Це уповільнює процес отримання експортних ліцензій на ці товари.