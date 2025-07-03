До 900 мегаватів: Україна збільшила експорт електроенергії до ЄС

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови збільшилась. Вона зросла до 900 мегаватів.

Експорт електроенергії з України збільшили

Це результат співпраці між операторами системи передачі, що входять до EE CCR та Регіональним координаційним центром TSCnet, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

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Збільшення максимальної потужності експорту – важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми,

– сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Згідно з його слів, це також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток. Тому вони зможуть спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими.

Галущенко зокрема додав, що експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

Термін чинності нового ліміту – до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі – величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки,

– пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

З 1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС становила 650 мегаватів.

Зауважте! Відтепер рішення щодо дозволеної потужності експорту до ЄС із зони Україна – Молдова буде розраховуватись операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи.