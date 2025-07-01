Україна суттєво збільшила обʼєми продажу електроенергії

Україна збільшила експорт електроенергії у червні поточного року. Наразі він у 2,5 раза більше, ніж у попередньому місяці.

Експорт електроенергії з України

Експорт збільшений до понад 237 тисяч мегаватів на годину, пише 24 Канал з посиланням на моніторинг ExPro Electricity.

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Найбільше за місяць зріс експорт до Угорщини – з 34 до 122 тисяч мегаватів на годину. Однак загалом поставки електроенергії зросли за усіма напрямами.

Зверніть увагу! У червні минулого року експорт електроенергії був відсутній.

Що відбувається з імпортом електроенергії

Зокрема імпорт електроенергії зріс на 5%, якщо порівнювати з травнем – до 203,8 тисячі мегаватів на годину.

Поставки зросли з Угорщини та Словаччини. Водночас за іншими напрямами (мова йде про Польщу, Румунію, Молдову) – скоротились.

Коли в Україні був рекордний імпорт електроенергії? Імпорт електроенергії скоротився в понад 4 рази у порівнянні з червнем 2024 року. Саме у червні минулого року був рекордний імпорт – 858 тисяч мегаватів на годину.

Важливо! За підсумками червня 2025 року Україна є нетто-експортером вперше з жовтня 2023 року, а обсяги експорту повернулись на рівень осені 2022 року до початку атак на енергетичну інфраструктуру.