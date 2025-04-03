В Україні відновився зріст експорту
Крім того, це на 18% більше, аніж у лютому 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Мінекономіки України.
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Попри скорочення експорту в перші два місяці року, у березні нам вдалося вийти на позитивну динаміку. Суттєве зростання експорту у березні порівняно з лютим поточного року стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі,
– сказав заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.
Експорт чавуну, у порівнянні з лютим, збільшився у понад 13,4 раза (на 110 мільйонів доларів). Експорт насіння соняшнику зріс у березні у 11,5 раза (це на 15,9 мільйона доларів). Поставки макухи стали більшими на 80,3% (на 35,8 мільйона доларів). Водночас постачання соняшникової олії зросло на 39,2% (на 141,6 мільйона доларів). Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 9,98 мільйона тонн. А це на 15,9% більше, ніж у лютому цього року.
Ба більше, у березні експорт морським транспортом (порівняно з лютим поточного року) зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% – у вазі. Експорт залізницею збільшився на 16,8% – у грошах, та на 15,1% – у вазі.
За попередніми даними, експорт товарів з початку року сягнув майже 9,9 мільярда доларів. І попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість.
Так в березні минулого року ми експортували майже 11,9 мільйона тонн на суму 3,46 мільярда доларів, а в березні цього року – 9,9 мільйона тонн на 3,62 мільярда доларів. Таким чином поступово зростає частка товарів з більшою доданою вартістю, а це значить, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди у своєму розвитку внаслідок війни й виходить на зовнішні ринки,
– пояснив Тарас Качка.
Найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:
- кукурудзу (514,4 мільйона доларів або 2,4 мільйона тонн);
- олію соняшникову, сафлорову або бавовняну (503 мільйони доларів або 441 тисячі тонн;)
- пшеницю (253,9 мільйона доларів або 1,1 мільйона тонн);
- залізну руду та концентрати (238,4 мільйона тонн або 2,9 мільйона тонн).
- соєві боби (150,2 мільйона доларів або 369,2 тисячі тонн);
- проводи ізольовані (124,6 мільйона доларів або 6,5 тисяч тонн);
- чавун (118,9 мільйона доларів або 300,9 тисячі тонн).
Найбільше українські виробники експортували товарів до таких країн:
- Польщі (407,7 мільйона доларів);
- Туреччини (294,3 мільйона доларів);
- Італії (231,8 мільйона доларів);
- Німеччини (196,3 мільйона доларів);
- Китаю (189,4 мільйона доларів);
- Іспанії (185,7 мільйона доларів).
Зауважте! Водночас Євросоюз залишається ключовим торгівельним партнером України. А у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на 2,04 мільярда доларів (на 6,1% більше, ніж у лютому).