Вдалося вийти на позитивну динаміку: в Україні знов зростає експорт

У березні поточного року Україна експортувала товарів на понад 3,6 мільярда доларів. Це на 4,5% більше, ніж у березні минулого року.

В Україні відновився зріст експорту

Крім того, це на 18% більше, аніж у лютому 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Мінекономіки України.

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Попри скорочення експорту в перші два місяці року, у березні нам вдалося вийти на позитивну динаміку. Суттєве зростання експорту у березні порівняно з лютим поточного року стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі,

– сказав заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

Експорт чавуну, у порівнянні з лютим, збільшився у понад 13,4 раза (на 110 мільйонів доларів). Експорт насіння соняшнику зріс у березні у 11,5 раза (це на 15,9 мільйона доларів). Поставки макухи стали більшими на 80,3% (на 35,8 мільйона доларів). Водночас постачання соняшникової олії зросло на 39,2% (на 141,6 мільйона доларів). Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 9,98 мільйона тонн. А це на 15,9% більше, ніж у лютому цього року.

Ба більше, у березні експорт морським транспортом (порівняно з лютим поточного року) зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% – у вазі. Експорт залізницею збільшився на 16,8% – у грошах, та на 15,1% – у вазі.

За попередніми даними, експорт товарів з початку року сягнув майже 9,9 мільярда доларів. І попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість.

Так в березні минулого року ми експортували майже 11,9 мільйона тонн на суму 3,46 мільярда доларів, а в березні цього року – 9,9 мільйона тонн на 3,62 мільярда доларів. Таким чином поступово зростає частка товарів з більшою доданою вартістю, а це значить, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди у своєму розвитку внаслідок війни й виходить на зовнішні ринки,

– пояснив Тарас Качка.

Найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:

кукурудзу (514,4 мільйона доларів або 2,4 мільйона тонн);

олію соняшникову, сафлорову або бавовняну (503 мільйони доларів або 441 тисячі тонн;)

пшеницю (253,9 мільйона доларів або 1,1 мільйона тонн);

залізну руду та концентрати (238,4 мільйона тонн або 2,9 мільйона тонн).

соєві боби (150,2 мільйона доларів або 369,2 тисячі тонн);

проводи ізольовані (124,6 мільйона доларів або 6,5 тисяч тонн);

чавун (118,9 мільйона доларів або 300,9 тисячі тонн).

Найбільше українські виробники експортували товарів до таких країн:

Польщі (407,7 мільйона доларів); Туреччини (294,3 мільйона доларів); Італії (231,8 мільйона доларів); Німеччини (196,3 мільйона доларів); Китаю (189,4 мільйона доларів); Іспанії (185,7 мільйона доларів).

Зауважте! Водночас Євросоюз залишається ключовим торгівельним партнером України. А у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на 2,04 мільярда доларів (на 6,1% більше, ніж у лютому).