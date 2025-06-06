Виплати по 50 000 гривень для дітей

Вона передбачається для дітей, які повертатимуться після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Гроші мають допомогти батькам або іншим законним представникам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні. Щоб її отримати, слід звернутись до Державної служби у справах дітей.

Зокрема для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги: короткострокову, середньострокову і довгострокову.

Залежно від своїх потреб, дитина може отримувати такі послуги:

соціальні;

медичні;

психологічні;

реабілітаційні;

юридичні.

Також підтримку може отримувати родина дитини або відбуватися влаштування дитини в сімейну форму виховання за відсутності сім’ї,

– пишуть у відомстві.

Важливо! Грошова допомога не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій.