Виплати по 50 000 гривень для дітей
Вона передбачається для дітей, які повертатимуться після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Гроші мають допомогти батькам або іншим законним представникам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні. Щоб її отримати, слід звернутись до Державної служби у справах дітей.
Зокрема для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги: короткострокову, середньострокову і довгострокову.
Залежно від своїх потреб, дитина може отримувати такі послуги:
- соціальні;
- медичні;
- психологічні;
- реабілітаційні;
- юридичні.
Також підтримку може отримувати родина дитини або відбуватися влаштування дитини в сімейну форму виховання за відсутності сім’ї,
– пишуть у відомстві.
Важливо! Грошова допомога не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій.