В Україні запровадили нові виплати: деякі діти зможуть отримати по 50 000 гривень

В Україні запровадили одноразову грошову допомогу. Розмір виплати становить 50 000 гривень для кожної дитини.

Виплати по 50 000 гривень для дітей

Вона передбачається для дітей, які повертатимуться після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Чому ВПО можуть втратити допомогу від держави у червні 2025 року

Гроші мають допомогти батькам або іншим законним представникам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні. Щоб її отримати, слід звернутись до Державної служби у справах дітей.

Зокрема для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги: короткострокову, середньострокову і довгострокову.

Залежно від своїх потреб, дитина може отримувати такі послуги:

соціальні;

медичні;

психологічні;

реабілітаційні;

юридичні.

Також підтримку може отримувати родина дитини або відбуватися влаштування дитини в сімейну форму виховання за відсутності сім’ї,

– пишуть у відомстві.

Важливо! Грошова допомога не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій.