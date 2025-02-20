Продаж за безцінь: "Укрнафта" втратила мільйони через занижені ціни на газ

"Укрнафта" реалізувала газ за ціною, удвічі нижчою за ринкову, що призвело до мільйонних втрат. Які збитки зазнала компанія, читайте далі.

Які збитки нанесено "Укрнафті"

19 лютого державна "Укрнафта" продала 9 мільйонів кубометрів газу за ціною 17 500 гривень за 1 000 кубометрів, повідомляє 24 Канал із посиланням на колишнього директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

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Це майже вдвічі дешевше, ніж ринкова вартість на торгах АТ "Укртрансгазу" того ж дня, що становила 31 000 гривень. Відповідно до розрахунків, різниця у вартості становить 13 500 гривень за одну тисячу кубометрів, що в підсумку призвело до втрат державної компанії у розмірі 121 мільйон гривень.