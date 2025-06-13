Як змінилась вартість крипти у червні 2025
Імовірно, причиною такого зниження вартості крипти є атака Ірану Ізраїлем, пише 24 Канал.
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Дані Coingecko показують, що зараз курс біткойна – 104 749 доларів. За останню добу ця валюта здешевшала на майже 2,7%.
Скільки зараз коштує біткойн / Скриншот Coingecko
Зверніть увагу! За рік біткойн подорожчав на 55%.
Ethereum подешевшав ще більше. Станом на зараз, ця цифрова валюта має ціну – 2 520,54 долара. За добу Ethereum знизився в ціні на 8,6%.
Ціна ефіріума зараз / Скриншот Coingecko
Продемонстрували падіння і інші валюти. Крипта з найбільшою капіталізацією зараз має таку вартість:
- Solana – 144,80 доларів – за добу подешевшала на 9,1%;
- Dogecoin – 0,17 долара – здешевшання за добу на 8,3%;
- Cardano – 0,63 долара – подешевшала на 7,6% за останні 24 години.