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Економіка Криптоновини Біткойн та інші: яка крипта подешевшала в середині червня
13 червня, 13:22
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Біткойн та інші: яка крипта подешевшала в середині червня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Вартість біткойна знизилась на 2,7% до 104 749 доларів, ціна Ethereum впав на 8,6% до 2 520,54 долара.
  • Інші криптовалюти також зазнали падіння: Solana на 9,1%, Dogecoin на 8,3%, Cardano на 7,6%.

Вартість крипти почала знижуватись. Зокрема, біткойн впав в ціні, буквально за добу. Продемонстрував здешевшання і Ethereum.

Як змінилась вартість крипти у червні 2025

Імовірно, причиною такого зниження вартості крипти є атака Ірану Ізраїлем, пише 24 Канал.

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Дані Coingecko показують, що зараз курс біткойна – 104 749 доларів. За останню добу ця валюта здешевшала на майже 2,7%.


Скільки зараз коштує біткойн / Скриншот Coingecko

Зверніть увагу! За рік біткойн подорожчав на 55%.

Ethereum подешевшав ще більше. Станом на зараз, ця цифрова валюта має ціну – 2 520,54 долара. За добу Ethereum знизився в ціні на 8,6%.


Ціна ефіріума зараз / Скриншот Coingecko

Продемонстрували падіння і інші валюти. Крипта з найбільшою капіталізацією зараз має таку вартість:

  • Solana – 144,80 доларів – за добу подешевшала на 9,1%;
  • Dogecoin – 0,17 долара – здешевшання за добу на 8,3%;
  • Cardano – 0,63 долара – подешевшала на 7,6% за останні 24 години.