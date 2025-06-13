Біткойн та інші: яка крипта подешевшала в середині червня

Вартість крипти почала знижуватись. Зокрема, біткойн впав в ціні, буквально за добу. Продемонстрував здешевшання і Ethereum.

Як змінилась вартість крипти у червні 2025

Імовірно, причиною такого зниження вартості крипти є атака Ірану Ізраїлем, пише 24 Канал.

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Дані Coingecko показують, що зараз курс біткойна – 104 749 доларів. За останню добу ця валюта здешевшала на майже 2,7%.



Скільки зараз коштує біткойн / Скриншот Coingecko

Зверніть увагу! За рік біткойн подорожчав на 55%.

Ethereum подешевшав ще більше. Станом на зараз, ця цифрова валюта має ціну – 2 520,54 долара. За добу Ethereum знизився в ціні на 8,6%.



Ціна ефіріума зараз / Скриншот Coingecko

Продемонстрували падіння і інші валюти. Крипта з найбільшою капіталізацією зараз має таку вартість: