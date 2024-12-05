Вартість біткойна зросла до історичного максимуму та перевищила 100 000 доларів

В ніч з 4 проти 5 грудня вартість біткойна сягнула нового історичного максимуму. Тепер одна така монета коштує понад 100 тисяч доларів.

Чому біткойн так подорожчав

Сьогоднішнє подорожчання пов'язують з новим призначенням, яке зробив Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Йдеться про те, що у середу Трамп повідомив, що Пол Аткінс буде новим головою Комісії з цінних паперів і бірж. Також у цей день урядовець Джером Пауелл зробив заяву, де порівняв біткойн і золото.

Джером Пауелл Голова Федеральної резервної системи США Люди використовують біткоін, як спекулятивний актив. Він як золото, тільки він віртуальний, він цифровий. Люди не використовують його як форму платежу або засіб заощадження. Він дуже волатильний. Він не конкурент долару, він справді конкурент золоту.

Криптоаналітик Бретт Кноблаух з компанії Cantor Fitzgerald пов'язує таке подорожчання біткойна з політикою новобраного президента США та його адміністрації. Адже Трамп обіцяв полегшити регулювання криптоіндустрії під час своєї передвиборчої кампанії.

Зверніть увагу! За місяць біткойн подорожчав на майже 42%. Ще 5 листопада ця монета коштувала орієнтовно 70 тисяч доларів.