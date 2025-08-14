Скільки зараз коштує біткойн?

Біткойн досяг рекордного максимуму, рухаючись разом зі зростанням акцій США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У середу ввечері криптовалюта зросла до понад 123 500 доларів, перевищивши попередній історичний максимум у 123 205 доларів, досягнутий 14 липня. А у ніч на 14 серпня вартість біткойна досягла 124 210 доларів.

Рекорд було встановлено невдовзі після того, як індекс S&P 500 закрився на власному історичному максимумі другий день поспіль, продовживши літнє зростання.

Після 7 ранку 14 серпня вартість криптовалюти почала падати і станом на 12:00 становить 121 669 доларів.

Інфографіка Binance щодо вартості біткойна / скриншот 24 Каналу

Чому зріс біткойн?

Протягом більшої частини минулого року ціна біткойна неухильно зростала завдяки "сприятливому законодавчому клімату" у Вашингтоні, запровадженому Трампом.

Публічні компанії, на чолі зі Strategy Майкла Сейлора, підвищили попит, наслідуючи дедалі популярнішу корпоративну тактику накопичення оригінальної криптовалюти.

Ринкова капіталізація біткойна зросла приблизно до 2,5 трильйона доларів, а Ether – майже до 575 мільярдів доларів, причому обидва токени займають близько 70% усієї криптовалютної торгівлі.