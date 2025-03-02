Які препарати подешевшають
В середньому обрані препарати подешевшають на 30%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.
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Українці одразу відчують, що ліки стали дешевше. Також, коли буде підписано закон президентом "внесення змін про лікарські засоби", у нас поступово запускається на різні групи препаратів, в першу чергу на національний перелік, потім на всі рецептурні, а потім на всі безрецептурні запускається зовнішнє реформування.
Адаманов уточнює, що зміна ціни відбуватиметься так:
- відбуватиметься порівняння цін в сусідніх країнах;
- а потім вираховуватиметься середня ціна.
Вище визначеного середнього значення лікарський засіб коштувати в Україні не буде.
Нагадаємо! Нещодавно МОЗ оголосило про подальше зниження цін на інші препарати. Їхня вартість змінюватиметься, починаючи з березня.