Як поява $TRUMP та $MELANIA вплинула на крипторинок

42% американців, що купили токени $TRUMP та $MELANIA інвестували у криптовалюту вперше, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування компаній NFTEvening і Storible.

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Цікаво, що токен $TRUMP придбало втричі більше людей ніж $MELANIA. Це свідчить про те, що інвестори вкладали кошти у мемкоїн, який був популярніший у ЗМІ.

Не всі інвестори змогли отримати прибуток з токенів:

81% опитаних отримали прибуток від покупки $TRUMP;

86% – від $MELANIA.

Наслідки появи цих мемкоїнів поки що оцінити складно. Більшість американців – 55%, висловили скептицизм, відносно токенів. На думку громадян, подружжя Трампів використовує свій політичний вплив, аби формувати динаміку на крипторинку.

Зверніть увагу! 75% респондентів вважають, що мемкоїн $TRUMP негативно вплине на ринок крипти.