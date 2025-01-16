Ветерани можуть отримати додаткові 1 500 гривень: на що даються кошти

Ветерани та учасники бойових дій, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати фінансову підтримку для оплати занять спортом. Подати заявку можна через застосунок Дія.

Що відомо про програму

Програма передбачає виплату 1 500 гривень на квартал, що еквівалентно 500 гривням на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Міністр у справах ветеранів України Наталя Калмикова пояснила, що ініціатива спрямована на підтримку ветеранів у поверненні до активного способу життя.

Програма реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

Наталія Калмикова Міністр у справах ветеранів України Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 гривень на відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.

Як оформити виплату

Учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання коштів через застосунок Дія. Для участі у програмі необхідно подати заяву до 20 числа першого місяця кожного кварталу. Кошти зараховуватимуться автоматично на спеціальний рахунок.

Як встановлювали суму компенсації Допомога в розмірі 500 гривень на місяць є частковою компенсацією вартості спортивних абонементів. За словами міністра, цей формат був обраний свідомо. Міністр зазначила, що в районних центрах 500 гривень цілком покриють вартість абонемента. У Києві ж, де ціна абонемента може сягати близько 2 тисяч гривень, програма компенсуватиме приблизно половину витрат.

Наталія Калмикова наголосила, що програма має експериментальний характер і до кінця року розрахована на участь 100 тисяч ветеранів. Загальний бюджет програми становить 600 мільйонів гривень.