Ветерани можуть отримати додаткові 1 500 гривень: на що даються кошти
- Ветерани та учасники бойових дій можуть отримати 1 500 гривень на квартал для оплати занять спортом через застосунок Дія.
- Програма, реалізована з Міністерством цифрової трансформації, розрахована на 100 тисяч ветеранів і має бюджет 600 мільйонів гривень.
- Виплата є частковою компенсацією вартості спортивних абонементів, покриваючи різну частину витрат залежно від регіону.
Ветерани та учасники бойових дій, а також ветерани з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати фінансову підтримку для оплати занять спортом. Подати заявку можна через застосунок Дія.
Що відомо про програму
Програма передбачає виплату 1 500 гривень на квартал, що еквівалентно 500 гривням на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.
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Міністр у справах ветеранів України Наталя Калмикова пояснила, що ініціатива спрямована на підтримку ветеранів у поверненні до активного способу життя.
Програма реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.
Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 гривень на відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.
Як оформити виплату
Учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання коштів через застосунок Дія. Для участі у програмі необхідно подати заяву до 20 числа першого місяця кожного кварталу. Кошти зараховуватимуться автоматично на спеціальний рахунок.
Як встановлювали суму компенсаціїДопомога в розмірі 500 гривень на місяць є частковою компенсацією вартості спортивних абонементів. За словами міністра, цей формат був обраний свідомо. Міністр зазначила, що в районних центрах 500 гривень цілком покриють вартість абонемента. У Києві ж, де ціна абонемента може сягати близько 2 тисяч гривень, програма компенсуватиме приблизно половину витрат.
Наталія Калмикова наголосила, що програма має експериментальний характер і до кінця року розрахована на участь 100 тисяч ветеранів. Загальний бюджет програми становить 600 мільйонів гривень.