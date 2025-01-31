Як санкції вплинули на видобуток вугілля у Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, через санкції США Росія була вимушена змінити ринок збуту. Зокрема, зробити акцент саме на Азію.

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Оцінки Міжнародної енергетичної агенції свідчать про те, що торік половина російського експорту підпала під санкції. Зараз саме Китай є ключовим ринком збуту вугілля з Росії.

Нагадаємо! Американські санкції поширились на більшість великих російських вугільних компаній, що імпортували вугілля в ЄС, Велику Британію та США.

Яку кількість вугілля закуповує Китай у Росії

Зараз Китай вважається найбільшим імпортером вугілля у світі. У 2024 році Пекін почав закуповувати менше російської сировини. При цьому, Китай одночасно збільшив імпорт вугілля з інших країн, зокрема, Австралії.

Зверніть увагу! Імпорт вугілля з Росії в Китай у 2024 році знизився на 7%, порівняно з 2023 роком. Загальний обсяг постачання сировини торік сягнув – 93,86 мільйона тонн.