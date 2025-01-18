Яку валюту краще відкладати

Як розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, варто обирати валюту для вкладень залежно від часу, коли ви плануєте здійснити обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Період передчуттів: чи може вплинути на курс наступного тижня перші дії Трампа

За його словами, на перше півріччя й найближчі місяці найкраще вкладати кошти в долар. Він виглядає привабливішим за євро, оскільки євро зараз під тиском.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Я вважаю, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року. Тому, спираючись на цей сценарій, можна сказати, що євро буде під тиском більшу частину півріччя.

Водночас євро почне відновлюватися швидше вже при переході до перемовин чи досягненні певних мирних угод. Це підтримає євро у другій половині року, і тоді євро може стати більш привабливим, ніж долар.

Зауважте! Гривня, за словами аналітика, буде при будь-яких обставинах слабшати.

Іншу думку висловлює експерт Артем Щербина, який пояснює, що теперішня ситуація схожа на ту, що була перед інаугурацією Трампа у 2017 році. Йдеться про слабкість євро й "суперсильний" долар.

Артем Щербина Директор з інвестицій компанії Capital Times Але виявилося так, що в перший рік президентства Дональд Трамп одразу сказав, що він проти сильного долара. І виходить, що долар у перший рік його президентства показав найгіршу динаміку за останні 20 років.

Щербина додає, що у 2025 році євро може навіть перетнути психологічну позначку у 50 гривень. Водночас середній курс долара складатиме 44 гривні.