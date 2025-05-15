Як малозабезпеченим родинам оформити виплати від держави

Малозабезпечені сім’ї мають право отримувати допомогу від держави. Це можливо за умови, коли середньомісячний дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для них.

Хто має право на отримання допомоги

Отримувати виплати можуть члени родини заявника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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До складу малозабезпеченої сім’ї заявника включаються:

чоловік;

дружина;

рідні та усиновлені діти віком до 18 років;

рідні та усиновлені діти віком до 18 років; діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Які виплати передбачені для малозабезпечених сімей

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2025 році:

для працездатної особи: 60% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 816,80 гривень)

для осіб, які втратили працездатність, та осіб із інвалідністю: 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривні)

для дітей: 145% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: до 6 років – 3 716,35 гривень; від 6 до 18 років – 4 634,20 гривень; від 18 до 23 років (за умови навчання) – 4 390,60 гривень.

Як отримати виплати

Для отримання виплат необхідно звернутися до ЦНАПу або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевої влади.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява уповноваженого представника сім’ї;

Декларація про доходи та майновий стан;

Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

Посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка (за наявності).

Важливо! Заяву розглянуть упродовж 10 днів з дня звернення.