Скільки виплачують за народження третьої дитини

Право на допомогу при народженні дитини має один із батьків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Гроші за народження дитини: хто може отримати 40 000 гривень

Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Розмір виплати становить 41 280 гривень і не залежить від того, це перша, друга чи третя дитина в батьків. Гроші розподіляють за такою схемою:

10 320 гривень – виплачують одразу;

860 гривень на місяць – протягом трьох років.

Як отримати виплати

Онлайн:

комплексна послуга "єМалятко";

кабінет електронних послуг Мінсоцполітики.

Офлайн:

Заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко". Зверніться до органу соціального захисту населення чи ЦНАПу за місцем проживання.

Необхідні документи

паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Важливо! Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.