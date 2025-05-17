Скільки виплачують за народження третьої дитини
Право на допомогу при народженні дитини має один із батьків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Розмір виплати становить 41 280 гривень і не залежить від того, це перша, друга чи третя дитина в батьків. Гроші розподіляють за такою схемою:
- 10 320 гривень – виплачують одразу;
- 860 гривень на місяць – протягом трьох років.
Як отримати виплати
Онлайн:
- комплексна послуга "єМалятко";
- кабінет електронних послуг Мінсоцполітики.
Офлайн:
- Заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко".
- Зверніться до органу соціального захисту населення чи ЦНАПу за місцем проживання.
Необхідні документи
- паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;
- РНОКПП;
- довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
- свідоцтво про народження дитини;
- номер банківського рахунку для соціальних виплат;
- опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
- документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).
Важливо! Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.