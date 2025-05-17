Скільки платять при народженні третьої дитини в Україні

За першу, другу чи третю дитину українці отримують однакову суму від держави. Частину коштів виплачують одразу.

Скільки виплачують за народження третьої дитини

Право на допомогу при народженні дитини має один із батьків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Розмір виплати становить 41 280 гривень і не залежить від того, це перша, друга чи третя дитина в батьків. Гроші розподіляють за такою схемою:

10 320 гривень – виплачують одразу;

860 гривень на місяць – протягом трьох років.

Як отримати виплати

Онлайн:

комплексна послуга "єМалятко";

кабінет електронних послуг Мінсоцполітики.

Офлайн:

Заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко". Зверніться до органу соціального захисту населення чи ЦНАПу за місцем проживання.

Необхідні документи

паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Важливо! Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.