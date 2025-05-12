Скільки виплачують за народження другої дитини

Право на допомогу при народженні має один із батьків дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Розмір виплати на дитину становить 41 280 гривень і не залежить від того, це перша, друга чи третя дитина в батьків. Гроші розподіляють за такою схемою:

10 320 гривень — виплачують одразу;

860 гривень на місяць — протягом трьох років.

Як отримати допомогу

Онлайн:

Офлайн:

Заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко". Зверніться до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання.

Необхідні документи

паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Важливо! Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.