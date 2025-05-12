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Економіка Соцвиплати Виплати при народженні другої дитини: скільки можна отримати в Україні
12 травня, 10:33
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Виплати при народженні другої дитини: скільки можна отримати в Україні

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Виплата при народженні дитини в Україні становить 41 280 гривень незалежно від черговості народження дитини.
  • Отримати допомогу можна онлайн через "єМалятко" або кабінет електронних послуг Мінсоцполітики, а також офлайн з необхідними документами.

Серед українців живе міф, що при народженні другої чи третьої дитини можна отримати більше коштів від держави. Проте в Україні ці виплати однакові.

Скільки виплачують за народження другої дитини

Право на допомогу при народженні має один із батьків дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Розмір виплати на дитину становить 41 280 гривень і не залежить від того, це перша, друга чи третя дитина в батьків. Гроші розподіляють за такою схемою:

  • 10 320 гривень — виплачують одразу;
  • 860 гривень на місяць — протягом трьох років.

Як отримати допомогу

Онлайн:

Офлайн: 

  1. Заповніть заявку на отримання комплексної послуги "єМалятко".
  2. Зверніться до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання. 

Необхідні документи

  • паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;
  • РНОКПП;
  • довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • номер банківського рахунку для соціальних виплат;
  • опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
  • документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Важливо! Для отримання послуги "єМалятко" звертатися потрібно протягом 30 днів з дня народження дитини.