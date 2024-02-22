Виплати за усиновлення дітей: українцям пояснили, як додатково отримати понад 10 тисяч грн

Українцям, які усиновили дитину, фінансову допомогу надає не тільки держава. Так, у Мінреінтеграції розповіли, що сім'ї з прийомними дітьми у 2024 році можуть розраховувати на грошові виплати від благодійників.

Українцям, які усиновили дитину, фінансову допомогу надає не тільки держава. Так, у Мінреінтеграції розповіли, що сім'ї з прийомними дітьми у 2024 році можуть розраховувати на грошові виплати від благодійників.

Благодійна організація "СОС Дитячі містечка" відновила виплати грошових допомог для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та опікунів, до сімей яких були влаштовані діти впродовж 2024 календарного року. Про це 22 лютого повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто отримає допомогу та яку суму виплачують

За інформацією відомства, цільова благодійна допомога поширюється на сім'ї, які проживають:

у Закарпатській області;

у Івано-Франківській області;

у Львівській області;

у Київській області;

у Чернігівській області;

у Чернівецькій області;

у Полтавській області;

у Харківській області;

у Миколаївській області;

у Дніпропетровській області;

у Запорізькій області;

у Херсонській області;

у Сумській області;

в Одеській області.

Зазначається, що сім'ї отримають 10,8 тисячі гривень виплат. Кошти виплачуються трьома платежами впродовж трьох календарних місяців. Зареєструватися для отримання виплат можна за посиланням.

Окрім цього, грошова допомога надається сім'ям, які усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024-го. До програми можуть долучитися:

сім'ї, які усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;

сім'ї, які усиновили двох і більше дітей;

сім'ї, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);

сім'ї, які усиновили дитину віком старше п'яти років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить 10,8 тисячі гривень за усиновлення однієї дитини та 14,4 тисячі гривень, якщо сім'я усиновила дитину з інвалідністю.

Щоби долучитися до програми українці мають зареєструватися, подавши відповідну заяву за посиланням.

Водночас на сайті благодійної організації зазначається, що громадянам також потрібно надати деякі документи. Мова про: