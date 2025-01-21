Інавгурація Трампа спричинила подешевшання біткойна: що відбувається на крипторинку зараз
- Інавгурація Трампа призвела до зниження вартості криптовалют, зокрема токен $TRUMP подешевшав на 26%, а мем-токен $MELANIA - на 54%.
- Біткойн втратив 4% вартості, XRP знизився на 6%, а Ethereum подешевшав на 2% після інавгурації.
Інавгурація Трампа, що відбулася 20 січня 2025 року, вплинула на крипторинок. Криптовалюта почала поступово дешевшати.
На скільки подешевшала крипта після інавгурації Трампа
Дані CoinGecko свідчать, що криптовалюта Трампа – токен $TRUMP, подешевшав за останню добу на 26%, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
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Водночас мем-токен першої леді США Меланії Трамп знизився в ціні на 54% за останні 24 години. Інша популярна крипта за добу подешевшала так:
- Біткойн здешевшав на 4% (зараз він коштує орієнтовно 103 550 доларів).
- XRP – знизився в ціні на 6%.
- Ethereum – подешевшав на 2%.
Зверніть увагу! Мем-токен Меланії Трамп отримав назву $MELANIA.
Як президентство Трампа вплине на криптоіндустрію
Криптоінвестори очікують, що прихід Трампа позитивно вплине на криптоіндустрію. Зокрема, через обіцянки новобраного президента США – підтримати криптовалюту.
Водночас після інавгурації Трамп не робив конкретних заяв, відносно крипти. Імовірно, саме відсутність чітких рішень новобраного президента США і стала причиною здешевшання крипти.
Нагадаємо! Раніше Трамп обіцяв розвиток криптоіндустрії через створення федерального сховища біткоїнів та регулярної бази.