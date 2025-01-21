Інавгурація Трампа спричинила подешевшання біткойна: що відбувається на крипторинку зараз

Інавгурація Трампа, що відбулася 20 січня 2025 року, вплинула на крипторинок. Криптовалюта почала поступово дешевшати.

На скільки подешевшала крипта після інавгурації Трампа

Дані CoinGecko свідчать, що криптовалюта Трампа – токен $TRUMP, подешевшав за останню добу на 26%, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Водночас мем-токен першої леді США Меланії Трамп знизився в ціні на 54% за останні 24 години. Інша популярна крипта за добу подешевшала так:

Біткойн здешевшав на 4% (зараз він коштує орієнтовно 103 550 доларів).

здешевшав на 4% (зараз він коштує орієнтовно 103 550 доларів). XRP – знизився в ціні на 6%.

– знизився в ціні на 6%. Ethereum – подешевшав на 2%.

Зверніть увагу! Мем-токен Меланії Трамп отримав назву $MELANIA.

Як президентство Трампа вплине на криптоіндустрію

Криптоінвестори очікують, що прихід Трампа позитивно вплине на криптоіндустрію. Зокрема, через обіцянки новобраного президента США – підтримати криптовалюту.

Водночас після інавгурації Трамп не робив конкретних заяв, відносно крипти. Імовірно, саме відсутність чітких рішень новобраного президента США і стала причиною здешевшання крипти.

Нагадаємо! Раніше Трамп обіцяв розвиток криптоіндустрії через створення федерального сховища біткоїнів та регулярної бази.