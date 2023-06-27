Польський ринок викликав зацікавленість криптобіржі через надзвичайно розвинену екосистему цифрових активів та сприятливі регуляторні умови. До того ж згідно з результатами останніх опитувань, 77% поляків стверджують, що знають, що таке криптовалюта. Близько 10% поляків заявляють, що мають віртуальні гроші, а кожен третій вірить, що буде ними розплачуватись у майбутньому. У цьому Польща відрізняється від інших країн Європи.

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Криптобіржа WhiteBIT відкриє для жителів Польщі чимало можливостей

WhiteBIT прагне показати людям, які проживають у Польщі, можливості криптотехнологій за допомогою легкої у використанні платформи, функціонал якої не обмежується лише торгівлею. Користувачі можуть здійснювати миттєві транзакції у будь-яку точку світу, переказувати кошти своїм близьким чи пасивно заробляти від 1,35% на місяць завдяки інструменту "Криптодепозит". Також на криптобіржі немає обмежень щодо обсягу зняття коштів.

На біржі вже доступний польський злотий (PLN) та ще 9 державних валют, понад 350 торгових пар і 270 активів.

Глобальна мета і місія нашої компанії – досягти масового впровадження технологій блокчейн і збільшити криптовалютну спільноту у світі. Майбутнє людства за цифровими технологіями, зокрема блокчейном. Це те, у що ми віримо і чого дотримуємося, – підкреслив Володимир Носов.

"Вихід на ринок Польщі – це логічний крок розвитку не лише WhiteBIT, а й криптовалютної спільноти загалом. Тут є великий суспільний запит на впровадження і використання блокчейн-технологій, є зацікавленість і підтримка з боку держави і банківського сектору, і головне – є сприятливі умови для їх розвитку. Ми виходимо на польський ринок, щоб користувачі могли скористатися перевагами платформи та широкої екосистеми наших проєктів. Ми хочемо задати новий рівень у криптоіндустрії в Польщі, слідуючи нашому DNA – You set the level", – додав він.

WhiteBIT вже на світовому ринку

Криптобіржа WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, яка була заснована у 2018 році. Наразі WhiteBIT має понад 4 мільйони зареєстрованих клієнтів у всьому світі. А один з ключових пріоритетів біржі – безпека коштів та особистих даних клієнтів.

WhiteBIT входить до трійки найбезпечніших криптовалютних бірж, згідно з рейтингами CER.live. Крім того, незалежний аудит, проведений компанією Hacken, присвоїв WhiteBIT престижний рейтинг AAA, що зробило її другою найбезпечнішою біржею у світі.

До слова, на цей час компанія налічує 1000 фахівців. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад 2,5 мільярда доларів.

Більше про функціонал та можливості біржі WhiteBIT можна дізнатися на самій платформі.