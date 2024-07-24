Чому дія арешту не поширюється в Хорватії

Зараз майно Медведчука справді арештоване ОГПУ в рамках розслідування трьох кримінальних проваджень.

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Але, як пояснив нардеп, ці рішення діють тільки на території України й не мають юридичної сили в Хорватії без додаткових процедур та рішення хорватського суду.

Ярослав Железняк Народний депутат України І саме цим адвокати Медведчука закордоном успішно користуються. Саме через відсутність обвинувального акту ОГПУ їм вдалося домогтися, що Окружний суд міста Спліт скасував арешт яхти саме в тому провадженні, за яким АРМА вже готувала продаж яхти. Нагадаю, станом на 1 травня тривав процес укладення договору з фірмою-переможцем, яка мала організувати аукціон з продажу яхти.

Нардеп додає, що ці справи ОГПУ розслідує вже два роки, але досі немає навіть обвинувального акту, не кажучи вже про судовий вирок.

Зауважте! Яхта залишається під санкціями за рішенням санкційної комісії Хорватії. Однак, це не дозволяє продати яхту та отримати гроші в бюджет (її оціночна вартість близько 200 мільйонів доларів). Крім того, це рішення теоретично може бути оскаржене в європейських судах.