Трамп підписав указ про розвиток криптоіндустрії в США

Трамп підписав указ про розвиток цифрових активів у США. Завдяки цьому рішенню, мають бути створені сприятливі умови для модернізації цієї галузі.

Що відомо про новий указ Трампа

Указ Трампа також сприятиме формуванню національного резерву цифрових активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Указом передбачено створення робочої групи, яку очолить радник Білого дому зі штучного інтелекту та криптовалют – Девід Сакс. Також до її складу увійдуть:

Міністр фінансів.

Голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) та інші керівники профільних відомств

На що вплине рішення Трампа

Завдяки цьому указу має відбутися залучення експертів для консультацій робочої групи. Таким чином буде забезпечено широкий спектр експертизи, яка реалізовуватиметься за межами федерального уряду.

Також цим указом затверджено: