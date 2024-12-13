Як вплине на Україну легалізація крипти

У наступному році в Україні можуть легалізувати крипту. Імовірно, це станеться у першому кварталі 2025 року.

Що буде з бюджетом через легалізацію крипти

Якби ринок крипти був легалізований в Україні, лише з криптобірж у бюджет надійшло б 8,34 мільярда гривень у вигляді податків за 2021 – 2014 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Водночас за аналогічний період податкові надходження від доходів громадян могли б скласти 6,53 мільярда гривень.

Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Команда Мінцифри активно працює над законопроєктом з легалізації ринку криптоактивів у межах робочої групи, створеної при профільному комітеті. Обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон.

Федоров зауважує, що легалізація крипти вигідна і для бізнесу. Зокрема, через можливість отримувати юридичний захист та залучати інвестиції.

Завдяки легалізації ринку українські спеціалісти зможуть працювати вдома, а бюджет щорічно поповнюватиметься додатковими податковими надходженнями,

– наголошує міністр.

Зверніть увагу! Результати дослідження Global Ledger демонструють, що Україна створює 2,5 % світового трафіку крипти.