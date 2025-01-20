Який вигляд має мемкоїн Дональда та Меланії Трамп

Напередодні своєї інавгурації, Дональд Трамп запустив власний мемкоїн. Зокрема власний криптопроєкт запустила й дружина новообраного президента Меланія Трамп.

Що таке мемкоїн Трампа

Токен створений "для святкування лідерства Дональда Трампа", пише 24 канал з посиланням на у соціальну мережу X.

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Так мемкоїн Трампа — це новий криптовалютний токен. Він створений на блокчейні Solana та поєднує в собі елементи як цифрових активів, так і соціального руху.

Мемкоїн Меланії Трамп

Вже у неділю, 19 січня, за добу до інавгурації, світ дізнався про мемкоїн від першої леді США – Меланії Трамп – $MELANIA. Токен також створили на блокчейні Solana.

ЗМІ пишуть, що команда Меланії Трамп зарезервувала 35% обсягу токенів. Вони залишатимуться заблокованими протягом перших 30 днів.

Який вигляд мають мемкоїни Дональда та Меланії Трамп

Мемкоїни родини Трампів можна побачити у соцмережі X. Саме через цю соцмережу подружжю повідомили про створення власних кріптовалют.

Що ще відомо про мемкоїни подружжя Трампів

Токер Дональда Трампа почав зростати в ціні досить стрімко після оголошення про його появу. Так ще до ранку суботи, 18 січня, за два дні до інавгурації, мемкоїн подорожчав на 300%. Однак криптовалюта зростала й протягом усіх вихідних.

Цікаво! Кріптовалюта Меланії Трамп же за перші 30 хвилин після запуску досягла ринкової капіталізації в 4 мільярди доларів. Ба більше, її мемкоїн Меланії у день запуску обвалив ціну токена її чоловіка на 40%.