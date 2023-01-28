Платіжки за воду, опалення та світло ростуть: чи реально їх зменшити

І хоч Уряд заморозив для населення тарифи на комунальні послуги, це не зменшило суми у платіжках українців. А інколи взагалі перевищило довоєнні показники. Що ж робити для того, щоб зекономити на світлі, воді та теплі, дізнавався 24 Канал.

Світла дають менше, а платіжка все більша: у чому справа

Експерт Олег Попенко зазначив, що економити електроенергію, коли є постійні відключення, дуже важко. Це навіть призводить до того, що люди споживають світла більше, ніж якби це було без відключень.

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Річ у тому, що люди у момент, коли світло подають, масово вмикають всі прилади та паралельно заряджають всі гаджети.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Виходить так, що фактично є відключення у побутових споживачів й по факту вони ніби як повинні під час відключень не споживати електроенергію, але виходить так, що якраз в той момент, коли населенню подають електроенергію й вони вмикають всі прибори, то вони більше споживають.

До речі, найбільше з електроприладів у домі споживає електроплита, а також фен, праска та електрочайник. Навіть пральна машина "їсть" менше.

Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24

Як заощаджувати електроенергію

Спеціаліст з енергоефективності Володимир Кузьменко зауважив, що в економії головне системність та бажання.

Лише уявіть, якщо кожна сім’я почне споживатиме хоча б на 1 кіловат менше, то скільки це буде для багатомільйонної країни?

Ваша сім’я – це маленьке підприємство, то, як відомо, на кожному сучасному підприємстві є певні стандарти та закони. Почніть створювати такі стандарти вдома. Спробуйте, щоб культура економії стала вашим внутрішнім сімейним стандартом і гарним прикладом для інших. Саме з таких організаційних методів і починаються можливості, а згодом і реальні цифри зекономлених коштів для вашої сім’ї та країни в цілому,

– додав спеціаліст.

Перегляньте свої звички;

До прикладу, вимикайте вдома прилади та освітлення кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Також, візьміть за звичку вимикати прилади, якими ви не користуєтесь постійно. Навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то за рік так може "нагоріти" декілька кіловатів.

Користуйтесь технікою з екорежимом;

Такий режим дійсно економить кошти вашої сім’ї. Звичка використовувати техніку на таких "середніх" і економних режимах ще й продовжить строк її служби.

Почніть заощаджувати у формі гри чи квесту;

Поставте собі за мету споживати в наступний місяць менше на 10 кіловатів. Це може стати захопливим квестом і сімейною грою.

Купіть LED лампи;

Лампи старого зразка, окрім того, що яскраво світять і виконують свої функції, ще й нагріваються. Ось ця додаткова енергія на нагрів – це саме те, за що ми переплачуємо. Тому сфера використання ламп розжарювання залишається досить обмеженою,

– пояснює співрозмовник.

Менше води – менше світла

Важливо пам'ятати, що якщо зменшити споживання води, то таким чином можна зменшити й навантаження на нашу енергосистему.

Христина Ненно Експертка у сфері ЖК Я не пропоную людям ходити в брудному, їсти холодну їжу та не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це буде робити більша частина людей, то це своєю чергою допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним.

За словами експертки, середнє домогосподарство може заощадити близько 100 – 150 кіловатів лише, якщо постійно не включати теплу і гарячу воду. Це стосується й проточних електронагрівачів, які встановлюються безпосередньо для підігріву води в крані.

Що варто робити для зменшення платіжки за воду

Якщо ваша пральна машина завантажена не повністю, тоді вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Періть лише із максимально завантаженим барабаном.

Цікаво, що унітаз, який протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран – до 6 000 літрів на місяць. Тому радимо перевіряти на справність усю сантехніку.

Економна сантехніка, як от унітаз з двома видами змиву, може зберегти вашій сім'ї з 3 осіб до 15 літрів води на день.

Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.

Якщо чистите зуби або миєте посуд, то не залишайте відкритим кран. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.

До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше ніж звичайний кран. А при цьому витратиться води у рази менше.

Як заощаджувати на використанні води / Інфографіка 24 Каналу

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За опалення можна теж менше платити: як це зробити

Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський радить розпочати економію на теплі із врегулювання власного котла.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" У квартирах, що мають індивідуальне опалення, подачу тепла можна підлаштувати під графіки відключень електроенергії й так заощаджувати. Наприклад, коли дають світло, потрібно увімкнути котел хоча б на годину для того, щоб прогріти квартиру. Згодом, котел можна поставити на екорежим.

Запам'ятайте, у квартирах з централізованим опаленням такі маневри неможливі.

Щільно одягаючись ви теж економите власне тепло і менше потребуєте зовнішнього.

Щоб не опалювати одразу дві кімнати, кухню можна опалювати без використання батарей, тобто більше готуючи на газовій плиті.

У спальні ліжко можна прогрівати грілками, або ж бутилками із гарячою водою, поклавши їх під ковдру.

Утепліть будинок, насамперед вікна та двері. Якщо коштів на пластикові немає, не забувайте про плівочні вставки.

Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а, відповідно, зменшить платіжки.

За допомогою терморегулятора можна регулювати подачу теплоносія в батарею.

Але такий приладможна встановити лише за умови, якщо у квартирі є лічильник тепла – прилад, що обліковує надходження опалення у квартиру і дозволятиме надалі платити тільки за реально спожите тепло в окремо взятій квартирі.

Як заощадити платіжку за тепло / Інфографіка 24 Каналу