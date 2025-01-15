Як змінився ринок NFT

Відповідно до даних DappRadar, обсяги торгівлі NFT торік впали загалом на 19%, якщо порівнювати з даними 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cointelegraph.

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Зверніть увагу! У 2024 році обсяги торгівлі NFT сягнули 137 мільярдів доларів.

Торік скоротилась і кількість продажів NFT. Вона зменшилась на 18% і сягнула 50 мільйонів.

Звіт DappRadar вказує на те, що у 2024 році ринок NFT показав сильну волатильність. Зокрема, у I кварталі минулого року обсяги торгівлі зросли на 4%, якщо порівнювати з даними 2023 року. Загалом вони сягнули 5,3 мільярда доларів.

Однак, у III та IV кварталах відбулося падіння:

у III кварталі обсяги торгівлі знизились до 1,5 мільярда доларів;

у IV – 2,6 мільярда доларів.

Нагадаємо! Саме 2022 рік вважається найуспішнішим для ринку NFT. Тоді обсяги торгів сягнули 57,2 мільярда доларів.