2024 рік став найгіршим для NFT: чому так сталося
- У 2024 році обсяги торгівлі NFT впали на 19% порівняно з 2023 роком, досягнувши 137 мільярдів доларів.
- Кількість продажів NFT зменшилась на 18%, досягнувши 50 мільйонів.
- 2022 рік був найуспішнішим для ринку NFT з обсягами торгів у 57,2 мільярда доларів.
Минулий рік став найгіршим для ринку незамінних токенів (NFT), починаючи з 2020 року. Зокрема, через падіння продажів.
Як змінився ринок NFT
Відповідно до даних DappRadar, обсяги торгівлі NFT торік впали загалом на 19%, якщо порівнювати з даними 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cointelegraph.
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Зверніть увагу! У 2024 році обсяги торгівлі NFT сягнули 137 мільярдів доларів.
Торік скоротилась і кількість продажів NFT. Вона зменшилась на 18% і сягнула 50 мільйонів.
Звіт DappRadar вказує на те, що у 2024 році ринок NFT показав сильну волатильність. Зокрема, у I кварталі минулого року обсяги торгівлі зросли на 4%, якщо порівнювати з даними 2023 року. Загалом вони сягнули 5,3 мільярда доларів.
Однак, у III та IV кварталах відбулося падіння:
- у III кварталі обсяги торгівлі знизились до 1,5 мільярда доларів;
- у IV – 2,6 мільярда доларів.
Нагадаємо! Саме 2022 рік вважається найуспішнішим для ринку NFT. Тоді обсяги торгів сягнули 57,2 мільярда доларів.